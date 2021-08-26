AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasetçinin görevi milletine karşı dürüst olmaktır

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na BBC ve İngiltere hükümeti tarafından yalanlanan "Türkiye'nin mülteci merkezi olacağı" iddialarını sürdürdüğünden ötürü tepki gösterdi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlanmış iddiaları ısrarla devam ettirmesini "Siyasetçinin görevi milletine karşı dürüst olmaktır" diyerek eleştirdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları ısrarla sürdürdüğü videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na üzücü bir haberim var. Çok tekrarlanan yalan doğruya dönmüyor. Yalan üzerine siyaset yapmak ve ısrarla bir yalanı gerçek gibi sunmak hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmaz. Siyasetçinin görevi milletine karşı dürüst olmaktır.