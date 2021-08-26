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Konya'da 4 milyon liralık soygun! 3 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da 4 milyon liralık soygun! 3 kişi gözaltına alındı

Konya'da, kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon lira değerindeki alüminyum kalıpları çaldığı iddia edilen iş yerinin güvenlik müdürü ile 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

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Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon lira değerindeki 7 alüminyum kalıp ve 4 yardımcı ekipmanın çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, malzemelerin yüklendiği çekicinin, iş yerinin güvenlik müdürü olan R.M'ye ait olduğunu belirledi.

Polis, R.M ile o gün iş yerinde görevli 2 güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise bulunarak, iş yerine teslim edildi.

Emniyete götürülen güvenlik müdürü R.M'nin ifadesinde, maddi durumu kötü olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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