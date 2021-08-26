Suudi Arabistan'da husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği iddia edilen bomba yüklü bir insansız hava aracının imha edildiği açıklandı.

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Açıklama Koalisyon güçleri tarafından yapıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği iddia edildi.

Söz konusu İHA'nın, Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a gönderildiği 2'nci İHA olduğu kaydedildi.

Husilerden tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu ?

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.