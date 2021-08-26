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Üç ülkeden Afganistan uyarısı: Kabil Havalimanı'nda terör tehdidi hemen ayrılın!

Üç ülkeden Afganistan uyarısı: Kabil Havalimanı'nda terör tehdidi hemen ayrılın!

ABD, Britanya ve Avustralya Kabil Havalimanı’nda bulunan kalabalıkları “yüksek seviye terör saldırısı tehdidi” gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı.

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The Guardian’da yer alan habere göre, üç ülke de Afganistan’dan ayrılmak isteyen insanları, özel olarak Kabil Havalimanı’na yönlendirilmedikleri sürece bölgeye gitmeye çalışmamaları söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısında Kabil Havalimanı’na ilişkin “Abbey Kapısı, Doğu Kapısı ve Kuzey Kapısı’nda olanlar acilen oradan ayrılmalı” denildi.  Uyarıda, yalnızca bir ABD hükûmeti temsilcisinin çağrısı olursa bölgeye gitmeleri söylendi.

Londra da benzer bir uyarı yayımlayarak “Eğer Afganistan’dan başka yollarla güvenle ayrılabiliyorsanız hızla bunu yapmalısınız” denildi.

Britanya Savunma Bakanı, bu hafta yaptığı bir açıklamada Britanya’ya gitmek isteyen Afganların tahliye uçağı beklemek yerine sınıra gitmesinin daha iyi olabileceğini söylemişti.

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da Kabil Havalimanı’nda hâlâ çok sayıda insan tahliye uçağına binmeyi bekliyor. 

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