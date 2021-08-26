BIST 1.462
DOLAR 8,37
EURO 9,86
ALTIN 479,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvana peş peşe gelen otomobiller çarptı

Antalya'da feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvana peş peşe gelen otomobiller çarptı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi.

Abone ol

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki bahçıvan yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bahçıvan olarak çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk'e (50), yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Soytürk, aynı istikamette ilerleyen Arif Yılmaz idaresindeki 07 ARA 101 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Soytürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her iki aracın sürücüsü de kaza sonrası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Soytürk'ün cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Kumluca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'dan ilk Mehmetçik kafilesi Türkiye'ye döndü!
Afganistan'dan ilk Mehmetçik kafilesi Türkiye'ye döndü!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Denizli'de korkunç olay! Ev arkadaşını öldürüp intihar etti
Denizli'de korkunç olay! Ev arkadaşını öldürüp intihar etti
Mardin Mazıdağı'nda korkutan orman yangını!
Mardin Mazıdağı'nda korkutan orman yangını!
Antalya'da 'üniversite kuracağız' diyerek dolandırdılar! 25 şüpheliye 175 yıla kadar hapis istemi
Antalya'da 'üniversite kuracağız' diyerek dolandırdılar! 25 şüpheliye 175 yıla kadar hapis istemi
Nagehan Alçı, 28 Şubat generalleri için adeta savaşıyor! Biberonla Beslenen Çevik Bir değilmiş!
Nagehan Alçı, 28 Şubat generalleri için adeta savaşıyor! Biberonla Beslenen Çevik Bir değilmiş!
Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor
Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor
Balıkçılar yeni sezona umutlu başlıyor! En büyük korku müsilaj
Balıkçılar yeni sezona umutlu başlıyor! En büyük korku müsilaj
Taliban Sözcüsü açıkladı: Müzik yasak erkeksiz kadın 3 günden uzun yolculuk yapamayacak
Taliban Sözcüsü açıkladı: Müzik yasak erkeksiz kadın 3 günden uzun yolculuk yapamayacak
Suudi Arabistan'da husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi
Suudi Arabistan'da husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi