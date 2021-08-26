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Mardin Mazıdağı'nda korkutan orman yangını!

Mardin Mazıdağı'nda korkutan orman yangını!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yine bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

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Yangın Mazıdağı ilçesi Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını görenler derhal Mazıdağı itfaiyesine haber verdi. Ekipler olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 

Yangında, 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, ormanda izmarit ve cam şişesi gibi yangına sebep olacak maddelerin atılmaması, piknik alanlarında da ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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