Sevilay Yılman "erken seçim 6 Kasım 2022'de' dedi! Cumhur İttifakı 2-0 önde girecek

Erken seçim tartışmaları sürüyor. Muhalefet her fırsatta erken seçim isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakı erken seçime karşı çıkıyor. Habertürk yazarı SEvilay Yılman ise erken seçimin 6 Kasım 2022'de yapılacağını iddia etti.

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HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "İçimden bir his seçimin ne zaman yapılacağına karar verilmiş diyor... Onun yalancısıyım tabii… Diyor ki; '6 Kasım 2022'ye hazırlık başladı Sevilay!' Haklı olabilir çünkü öyle bir hava esiyor zira" iddiasında bulundu.

"Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son zamanlarda AK Parti’nin iktidar olduğu dönem boyunca yaptıklarına, icraatlarına ısrarla vurgu yapması kampanyaya başladığının izlenimini verdiriyor" diyen Sevilay Yılman şöyle devam etti:

"Sadece bu değil başka konularda da kıpırdanma var. Mesela milletvekili olmayı düşünen bazı isimlerin liderlerin karar aşamasında isminin favoriler arasında olması için şimdiden saha çalışmalarına başladığını görüyorum."

Cumhur İttifakı Kasım 2022 için yola çıktı

"Yani iç sesim doğruyu söylüyorsa Cumhur İttifakı yola çıktı Kasım 2022 için. Bu durumun Cumhur İttifakı'nın yarışa 2-0 önde başladıklarının bir göstergesi olduğunun altını da çizeyim. Hatta 4-0 bile denebilir."

"Çünkü rakiplerin durumu berbat görünüyor. Bırakın kimin aday gösterileceği konusunu daha olabilecek isimler üzerinde bile bir fikir birliği yok!"

Akşener, Kılıçdaroğlu ataklarından rahatsız oldu!

Kulis bilgilerini de aktaran Yılman, CHP tarafından 'Kılıçdaroğlu’nun aday olması hususunda ciddi bir heyecan ve PR çalışması olduğunu' belirterek, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli olduğu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bu ataklardan da epeyce huzursuzluk duymaya başladığı ona yakın isimler tarafından da aktarılıyor" dedi.