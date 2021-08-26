Afganistan'dan ilk Mehmetçik kafilesi Türkiye'ye döndü!

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalanan askerlerin de içinde bulunduğu ilk uçak Ankara'ya indi.

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Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye etme kararı aldı. Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye etmeye başladı. Kararla birlikte Afganistan'daki yaklaşık 500 Türk askeri Türkiye'ye dönecek.

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçak daha sonra İstanbul'a devam edecek. Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.

Afganistan'dan Türkiye'ye direk uçuş yok

Afganistan'dan Türkiye'ye direkt uçuş olmayacağı; Özbekistan, Tacikistan ya da Pakistan üzerinden Türkiye'ye gelineceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun 24 ya da 36 saat içerisinde tamamlanacağını söyledi.

BAKAN AKAR: TAHLİYEYE BAŞLADIK Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi. Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, "Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir." dedi.

MSB açıklaması: Geri dönüyoruz

MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."