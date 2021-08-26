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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz

Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.  "Cumhuriyetin 100'üncü yılı da, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da, Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı da bizimdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz." diyerek şu ifadeleri kullandı: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz.

Erdoğan şunları söyledi:

-Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.

-İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız.

-Milletimizin başını eğdirmeyecek, yüreğine hüzün çöktürmeyeceğiz. 

-Gençlerimizin coşkusu, enerjisi mücadele gücümüzü tazeliyor.

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