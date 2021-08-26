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TikTok videosu çektiği sırada yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı!

TikTok videosu çektiği sırada yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı!

PAKİSTAN'da bir kadın bir parkta TikTok videosu çektiği sırada yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Korkunç olay sonrası  polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü. Şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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Pakistan'daki korkunç olay, 14 Ağustos'ta gerçekleşti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yüzlerce erkek bir parkta video çeken genç kadının etrafını sardı. Burada TikTok videosu çektiği belirtilen talihsiz kadının cinsel saldırıya uğradığı ve kalabalık tarafından gasp edildiği açıklandı.

Ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen olay ile ilgili polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Aynı açıklamada iki polis memurunun olayla ilgili ihmali olduğu iddiasıyla açığa alındığı bilgisi doğrulandı.

Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye konuşan talihsiz kadın 'Çıplak kaldım, kıyafetlerimi paramparça ettiler' demişti. Söz konusu olay sonrası ülke genelinde pek çok protesto gösterisi düzenlenirken, kadın hakları örgütleri faillerin yakalanması ve en yüksek cezaya çarptırılmasını talep etti. 

Pakistan, 2019'da Thomson Reuters Vakıf anketinde kadınlar için dünyanın en tehlikeli altıncı ülkesi konumunda yer almıştı.

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