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Milli Piyango'dan Youtuber'lara darbe! Hepsine soruşturma açıldı Enes Batur, Tamer Yeşildağ...

Milli Piyango'dan Youtuber'lara darbe! Hepsine soruşturma açıldı Enes Batur, Tamer Yeşildağ...

Milli Piyango idaresinden izin almadan çekiliş düzenleyen sosyal medya fenomenlerine soruşturma başlatıldı. İçlerinde Enes Batur, Damla Nur Altun, Tamer Yeşildağ gibi fenomen isimler de var.

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Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenildi.

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

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