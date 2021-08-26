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Ordu'dan acı haber! 23 yaşındaki Cemile Covid-19'dan öldü, bebeği ameliyatla alındı

Ordu'dan acı haber! 23 yaşındaki Cemile Covid-19'dan öldü, bebeği ameliyatla alındı

'Gencim bana bir şey olmaz' demeyin! Ordu'dan gelen haber üzüntüye boğdu. 23 yaşındaki 6 aylık hamile Cemile koronavirüse yenildi. Acı haberi alan genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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ORDU’da, 6 aylık hamile Cemile Filar (23), koronavirüsten yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği ise kuvöze alındı.

Uzman çavuş olan eşiyle birlikte, İstanbul’dan tatil için memleketi Ordu’nun Kabataş ilçesine gelen 6 aylık hamile Cemile Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı. Filar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum’a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

Filar’ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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