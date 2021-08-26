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Bakanlıktan 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü' açıklaması! Çalışma kaç gün sürecek?

Bakanlıktan 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü' açıklaması! Çalışma kaç gün sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak çalışmalara ilişkin flaş açıklama yaptı. Çalışmanın 2024'e kadar sürmesinin beklendiği iddia edilmişti.

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Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma alınıyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan köprüdeki çalışmalara ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü'nün 1988 yılında işletmeye açıldığı ve ülkenin en yoğun trafik aksının üstünde bulunduğu hatırlatılarak, "Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur.

"Ayda 5 gece toplamda 75 gün"

FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir" denildi.

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