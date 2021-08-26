Yolcu garantili Zafer Havalimanı satılığa çıkarıldı

Zafer Havalimanı, müteahhidi ve işletmecisi İC İçtaş tarafından satışa çıkarıldı.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yap işlet devret modeliyle yapılan ve garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı satılığa çıkarıldı. Havaalanının kamu-özel iş birliği ile inşasını üstlenen inşaat şirketi İC İçtaş yönetim kurulu üyesi Abdullah Keleş, "Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız" dedi.

50 milyon eurodan (59 milyon dolar) fazla bir maliyete yapılan, yap-işlet-devret modelli havalimanı 2019 yılında 1,3 milyon yolcu hedefinin sadece yüzde 6’sını gerçekleştirebilmiş, devlet IC İçtaş’a 1,3 milyon yolcu üzerinden garanti ödemesi yapmak zorunda kalmıştı.

2020'de yalnızca 7 bin 429 kişi kullandı

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bin olmuş, 2020'de havalimanını yalnızca 7 bin 429 kişi kullanmıştı.