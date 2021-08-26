BIST 1.459
DOLAR 8,38
EURO 9,87
ALTIN 480,56
HABER /  DÜNYA

Rusya WhatsApp, Twitter ve Facebook’a ceza yağdırdı!

Rusya WhatsApp, Twitter ve Facebook’a ceza yağdırdı!

Rusya veri koruma kanunu çerçevesinde kişilerin verilerinin yurt dışına sızması sebebiyle WhatsApp’a 4, Facebook’a 15, Twitter’a 17 milyon ruble para cezası verdi.

Abone ol

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, kullanıcı verilerini ülkedeki veri tabanlarına taşımayan WhatsApp’a 4, Facebook’a 15, Twitter’a 17 milyon ruble para cezası verilmesine hükmetti. Rusya’da yasa gereği, Rus vatandaşlarına ait bütün verilerin ülkede saklanması gerekiyor.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, “Mahkeme kararıyla WhatsApp’a 4 milyon (54 bin dolar)para cezası verildi. Kişisel verilerin Rusya sınırlarıiçinde depolanmasına ilişkin kural ihlallerini tekrarlamaları gerekçesiyle Facebook’a 15 (202 bin dolar), Twitter’a 17 milyon ruble (229 bin dolar) para cezası hükmedildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şirketlerin Rusların kişisel verilerinin kaydedilmesi, depolanması işlemlerinde Rusya içindeki veri tabanlarını kullanmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca Facebook’un verilen ilk cezayı ödediği, ancak Twitter’ın ödemediği bilgisi de verildi.

Eylül 2019’da yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanlarını Rusya topraklarında yerelleştirilmesi gerektiği duyurulmuştu.

Rusların kişisel verileriyle çalışan internet şirketlerine ülkenin vatandaşları tarafından gönderilen ve alınan tüm bilgileri 6 ay boyunca saklama zorunluluğu getiren yasa Rusya'da Ağustos 2015'ten bu yana yürürlükte.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin kırmızı kategoride tek kenti Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı
Türkiye'nin kırmızı kategoride tek kenti Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Bakanlıktan 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü' açıklaması! Çalışma kaç gün sürecek?
Bakanlıktan 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü' açıklaması! Çalışma kaç gün sürecek?
Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti
Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 PKK'lı öldürüldü
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 PKK'lı öldürüldü
Thodex'in ardından Dogecoin vurgunu! Bin 500 kişiyi 1 milyar lira dolandırdı
Thodex'in ardından Dogecoin vurgunu! Bin 500 kişiyi 1 milyar lira dolandırdı
TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
HJK Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
HJK Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü yakalandı
İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu: AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı
İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu: AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı