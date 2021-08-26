Kabil Havaalanı'nda patlama! IŞİD intihar saldırısı düzenledi iddiası! Yolcu uçağına ateş açıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler son sürat sürerken, havaalanı dışında patlama oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2 patlama olduğunu ve Türk askerlerinin iyi olduğunu duyururken, uluslararası ajanslar IŞİD'in intihar saldırısı yaptığını iddia etti. Taliban 13 kişinin öldüğünü duyurdu...

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Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki tahliyelerin gerçekleştirildiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) can kaybı olup olmadığının bilinmediğini duyurdu. Son dakika haberlerine göre çok sayıda ölü var...

IŞİD'in Afganistan kolunun intihar saldırısı

Reuters'a bilgi veren yetkililer, patlama nedeniyle IŞİD'in Afganistan kolunu işaret etti. ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Pentagon'dan yapılan açıklamadaysa patlama haberleri teyit edildi. Patlamayla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a brifing verildiği belirtiliyor.

Taliban: Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, "Kabil havaalanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" şeklinde twit attı. Son dakika haberlerine göre Taliban ise kayıp sayısını 13 olarak duyurdu. ÖLenler arasında ABD askerleri de olduğu bildirildi..

Milli Savunma Bakanlığı: İki patlama oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada ise Kabil havaalanı yakınlarında iki patlama olduğu bildirildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

Kabil Havalimanı dışında patlama oldu Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan İtalyan uçağına ateş açıldı. Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, Afgan sivilleri taşıyan uçağa kalkıştan dakikalar sonra ateş açıldı. Ajansın ulaştığı İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak olayı doğruladı. Kaynak, olayda uçağın hasar görmediğini de sözlerine ekledi. Uçakta seyahat eden bir İtalyan gazeteci Sky 24 TG'ye, uçakta yaklaşık 100 Afgan sivilin olduğunu söyledi.

Taliban'ın başkentin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil'in dışarıya açılan tek kapısı konumunda olan havalimanından her 45 dakikada bir uçak havalanıyor. ABD’nin 14 Ağustos’tan bugüne Afganistan’dan tahliye ettiği kişi sayısı ise yaklaşık 83 bin. ABD Başkanı Biden, gelen tüm taleplere rağmen tahliye işlemleri için son gün olan 31 Ağustos’un uzatılmayacağını açıklamıştı.