Tunceli Hozat yanıyor! 18 Ağustos'ta başladı 9 gündür sürüyor

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 18 Ağustos'ta başlayan orman yangını sürüyor. Valilik bölgede çalışmaların sürdüğünü açıklarken, vatandaşlar ise yangına müdahale edilmediğini iddia etti. Birçok kişi son çare olarak AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent'e seslendi.

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TUNCELİ’de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde çıkan yangına müdahale edilmediği iddia edildi. Yangının her geçen dakika yayıldığı gelen bilgiler arasında...

Bölge halkı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor. Yangının 9 gündür sürdüğünü söyleyen vatandaşlar acil müdahale bekliyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda AHBAP Başkanı Haluk Levent, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan ve günlerce süren orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklamıştı.

Hozat halkı da son çare sosyal medyadan ünlü sanatçıya seslendi. Levent, büyük yangın için kiralanan helikopterin süresinin bittiğini ve gittiğini bildirdi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan vatandaşların bölgeye girmemesi istenerek, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.