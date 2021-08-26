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Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ev hapsinde tutulduğu ortaya çıktı

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ev hapsinde tutulduğu ortaya çıktı

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Uzlaşma Merkezi Başkanı'nın ev hapsinde tutulduğu bildirildi. Taliban, hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etmiş ve 'geri dönün' çağrısında bulunmuştu.

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Taliban'ın genel af ilan etmesi ve "Eski devlet görevlilerden intikam almayacağız" açıklaması üzerinden henüz birkaç gün geçmişken ülkede flaş bir gelişme yaşandı.

CNN International'da yer alan habere göre eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Uzlaşma Merkezi Başkanı ev hapsine alındı.

Bu iki ismin güvenlikleri de ellerinden alındı ve Taliban'ın insafına kalmış halde Kabil'de fiilen ev hapsinde tutuluyorlar.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası pek çok görevli çareyi kaçmakta bulmuştu.

Taliban ise hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etmiş ve 'geri dönün' çağrısında bulunmuştu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız" ifadelerine yer verilmişti.

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