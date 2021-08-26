Taliban'dan ABD'yi karıştıran Bin Ladin iddiası

Son günlerde gündemden düşmeyen Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, terörist Usame Bin Ladin ile ilgili ortaya attığı iddia ile ABD'de gündem oldu.

Abone ol

Dünya tabiri caizse Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i alan Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, NBC Nightly News'e bağlandı ve burada El Kaide lideri terörist Usame Bin Ladin'in 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarında bir parmağı olduğuna dair bir kanıt olmadığını iddia etti.

Mujahid'in canlı yayında yaptığı bu açıklama kısa sürede ABD gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin Bin Ladin'i Taliban'a karşı 'savaş bahanesi' olarak kullandığını iddia eden Mujahid'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.