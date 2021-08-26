Yunanistan'ın uygulaması gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi

TÜRKİYE'deki tatilleri biten gurbetçiler Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp sınırları açması üzerine gurbetçiler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

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Avrupa'da yaşayan anavatandaki tatilleri sona eren Türklerin dönüş yolculukları sürüyor.

Çoğunlukla yurt dışına çıkış yapabilmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını tercih eden gurbetçilerin gümrük sahası önündeki bekleyişleri de yoğunluk nedeniyle uzuyor.

Edirne Valiliğinin geçen hafta çıkışlarını pazar, pazartesi ve salı gününe sarkıtmalarını istediği gurbetçiler Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp sınırları açması üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.