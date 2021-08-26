BIST 1.449
DOLAR 8,38
EURO 9,87
ALTIN 482,79
HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın partisinin kuruluş dilekçesi verildi

Ümit Özdağ'ın partisinin kuruluş dilekçesi verildi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Abone ol

Kuruluş için gerekli evrakların partililerce teslim edilmesinin ardından beraberindeki heyetle onaylanan belgeleri almak için İçişleri Bakanlığına gelen Özdağ, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisinin, 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladıkları yürüyüşle yola çıktığını ve Türkistan'dan Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahından hız aldıklarını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün 26 Ağustos Anadolu'ya gelişimizin 950. yılı. Büyük Taarruz'un 99. yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'ın uygulaması gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Taliban'dan izin aldık
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Taliban'dan izin aldık
ABD'li pilotların Afganistan itirafları: Katliamlar yaptık
ABD'li pilotların Afganistan itirafları: Katliamlar yaptık
Taliban'dan ABD'yi karıştıran Bin Ladin iddiası
Taliban'dan ABD'yi karıştıran Bin Ladin iddiası
Nobel ödüllü Profesör uyardı: Önümüzde küresel ekonomik felaket var!
Nobel ödüllü Profesör uyardı: Önümüzde küresel ekonomik felaket var!
İş Bankası üst yönetiminde değişiklik! Can Yücel kimdir?
İş Bankası üst yönetiminde değişiklik! Can Yücel kimdir?
MSB açıkladı: Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Naci Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
Naci Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
Kabil Havaalanı'nda patlama! IŞİD intihar saldırısı düzenledi iddiası! Yolcu uçağına ateş açıldı
Kabil Havaalanı'nda patlama! IŞİD intihar saldırısı düzenledi iddiası! Yolcu uçağına ateş açıldı