SunExpress'ten iç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu

SunExpress, salgın önlemleri kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmamış yolculardan 6 Eylül tarihi itibariyle uçuşlarından 48 önce PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine yolcularına yönelik bir açıklamada bulunan SunExpress, 6 Eylül itibariyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan yolcuların uçuşlara PCR testi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan havayolu şirketi, "6 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye içindeki iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek olan aşı olmamış veya daha önce Kovid-19 geçirmemiş yolcularımızın kalkıştan önceki son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu sunmaları zorunlu hale gelecektir. PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yaptırılabilecektir" duyurusunda bulundu.