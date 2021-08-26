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Marcao'nun 8 maçlık cezası onandı

Marcao'nun 8 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayı onadı.

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Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’ya PFDK 8 maç oynamama cezası vermişti. Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulu açıklaması
Tahkim Kurulu açıklamasında, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile, karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Özür diledi
Öte yandan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırmasının ardından videolu bir açıklama yapmıştı.

Marcao, çektiği videoda yapılan tüm eleştirileri kabul ederek Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray camiasından özür dilemişti.

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