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Türkiye 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 297 bin 68 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 205 oldu.

"Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" ifadelerini kullandı.

Vefat sayıları 107 gün önceki seviyede
Koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları 257 ile 11 Mayıs 2021 tarihindeki seviyeyi gördü. 11 Mayıs'ta bu rakam 278 olarak kaydedilmişti.

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