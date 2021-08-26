Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama! 12 ABD askeri öldü

Kabil Havalimanı'ndaki iki intihar saldırısının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Öte yandan ülkede yaşanan ilk patlamada 12 ABD askeri ile 50 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken peş peşe iki patlama meydana gelmişti.

Şiddetli bir patlama daha meydana geldi

Bu saldırıların ardından kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi. Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

50 sivil 12 ABD askeri öldü, 140 kişi ise yaralı

Yapılan son açıklamaya göre, patlamada ölü sayısının 60'a, yaralı sayısı ise 140'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında 12'i ABD askeri olduğu açıklandı.

Saldırıyı Deaş üstlenmişti

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen Kabil Havalimanı'ndaki intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Saldırı tehdidi uyarısı yapılmıştı

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: Birliğimizde zayiat yoktur

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denilmişti.

Taliban: En az 40 kişi öldü

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde, patlamada aralarında çocukların olduğu en az 40 kişinin öldüğünü, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Taliban: Saldırıyı kınıyoruz

Taliban'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" denilmişti.