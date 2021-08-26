ABD: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe meydana gelen 3 patlamayla ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Kabil'de en az 60 kişinin öldüğü intihar saldırılarının ardından açıklama yaptı.

"Gerekirse saldırırız"

ABD'li General Mckenzie, 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Mckenzie, "DAEŞ tehdidi bize engel olamayacak. Gerekirse DAEŞ'e saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" ifadesini kullandı.

"Sahada yeterli birliğe sahibiz"

"Kabil'e ABD askeri gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Mckenzie, "Sahada yeterli birliğe sahibiz." açıklamasında bulundu.

"Tahliyeler devam edecek"

Mckenzie, "Bu saldırıyı bekliyorduk ama tahliye sürecek." diye konuştu.