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UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 5 golle geçen Fenerbahçe gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 5 golle geçen Fenerbahçe gruplara kaldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmandaki ikinci maçta da 5-2 yenerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Karşılaşmaya 3 gol atan Enner Valencia damgasını vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, HJK Helsinki ile HJK Helsinki ile Finlandiya'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya 3 gol atan Enner Valencia damga vururken mücadeleyi 5-2 kazanan Kanarya, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

Fenerbahçe, 4. golü 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şahintürk ile bulurken 5. gol ise Peltola'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2

27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sağ taraftan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortaladığı topu Valencia bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Tannander'in tuttuğu köşeden ağlara gönderdi: 1-3

88. dakikada Browne'nin sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada Riku Riski gelişine yaptığı güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3

90+2. dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih Şanlıtürk'ün dönerek yerden vuruşunda top kaleci Tannander'in sağından ağlara gitti: 2-4

90+4. dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına ortaladığı topu Peltola uzaklaştırmak isterken omzuyla kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-5

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

HJK Helsinki: 2 - 5 :Fenerbahçe

Stat: Bolt Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)

Goller: Dk. 11, 14 ve 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (KK) (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hostikka, Dk. 90 Peltola (HJK Helsinki), Dk. 75 Arda Güler (Fenerbahçe)

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