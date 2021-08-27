Bakan Koca paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı

Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Bakan Koca'dan müjde gibi bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında kırmızı ilin kalmadığını açıkladı.

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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken aşılamada müjdeli bir haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşılamada gelinen son noktayı paylaştı.

Şanlıurfa, turuncu kategoriye geçti

Bakan Koca, Şanlıurfa'nın 'kırmızı' kategoriden yüzde 55 aşılama oranını geçerek 'turuncu' kategoriye geçmesi üzerine Türkiye Kovid-19 risk haritasında yüksek riskli şehir kalmadığını aktardı.

"Sevgiler Şanlıurfa"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Son dakika mesajı: Türkiye Kovid-19 risk haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" ifadelerini kullandı.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 76.12'ye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 76.12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58.23 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 36 milyon 145 bin oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 247 bin 97 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 145 bin 891 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 167 bin 707 kişiye aşı yapıldı.