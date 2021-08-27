BIST 1.449
DOLAR 8,39
EURO 9,87
ALTIN 485,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde korkunç kaza motoru yola fırladı

Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde korkunç kaza motoru yola fırladı

Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde viraji alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı. Çapmanın etkisi ile takla atmayan başlayan otomobilin motoru araçtan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Otomobil ise 50 metre sürüklenerek direğe vurarak durabildi.

Abone ol

Olay, gece 04.00 sıralarında Sancaktepe Can Bartu Tesislerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre 34 DLY 985 Peugeot markalı otomobil sürücüsü alkollü şekilde aşırı hız yaptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan mantarlara çarparak takla atmaya başladı.

Takla atmaya başlayan otomobilin motoru yerinden koparak yolun ortasında kaldı. Motoru kopan otomobil yaklaşık 50 metre takla atarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Yaşanan olayda ölü veya yaralanan olmazken; otomobil içinde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıktıktan sonra olay yerinde aracı bırakıp kaçtı. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araç olay yerine gelen çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Mustafa Düzenli, “ Biz cadde üzerinde arkadaşımızı beklerken Beyaz bir araba aşırı hızlı şekilde geliyordu. Önce yol kenarındaki mantarlara çaptı. Daha sonra takla atmaya başladı. İstasyonun oraya kadar takla atarak gitti. Biz yardıma koştuk hemen aracın kapısını açtık. 2 kişi yaralı şekilde araçtan çıktı. Daha sonra yürüyüp gittiler” dedi.
Polis ekipleri kazayı yaptıktan sonra kaçan araç sürücü için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ABD Başkanı Biden'dan misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
ABD Başkanı Biden'dan misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'i deviren Galatasaray gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'i deviren Galatasaray gruplara kaldı
Kopenhag'dan fark yiyen Sivasspor'un Avrupa macerası sona erdi
Kopenhag'dan fark yiyen Sivasspor'un Avrupa macerası sona erdi
Roma'ya farklı kaybeden Trabzonspor'dan Avrupa'ya veda
Roma'ya farklı kaybeden Trabzonspor'dan Avrupa'ya veda
UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 5 golle geçen Fenerbahçe gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 5 golle geçen Fenerbahçe gruplara kaldı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama! 12 ABD askeri öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama! 12 ABD askeri öldü
SunExpress'ten iç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu
SunExpress'ten iç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu