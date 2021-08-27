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Çin DSÖ'ye resmen başvurdu koronavirüs savaşı kızıştı

Çin DSÖ'ye resmen başvurdu koronavirüs savaşı kızıştı

Koronavirüsün kimden çıktığı tartışması büyüyor. ABD'nin hedef gösterdiği Çin'den karşı hamle geldi. Pekin yönetimi, DSÖ'ye ABD'deki bazı laboratuvarların faaliyetini inceleme talebinde bulundu.

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Chen Xu, Dünya Sağlık Örgütü’ne mektubunda, ABD’nin Fort Detrick laboratuvarı ile Kuzey Carolina Eyaleti’ndeki üniversite sistemi içinde yer alan laboratuvarların faaliyetlerini inceleme talebinde bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a gönderilen bu mektup, Çin’in ABD’deki laboratuvarların araştırılması yönünde diplomatik kanallar üzerinden yaptığı ilk resmi başvuru olma özelliğini taşıyor.

Başvuruya ayrıca 25 milyondan fazla Çin vatandaşının imzaladığı ve Fort Detrick laboratuvarındaki faaliyetin araştırılması talebinin yer aldığı kolektif mektup da eklendi.

"Şeffaf soruşturmaya tabi tutulmalı"

Kovid-19 salgınına yol açan Sars-CoV-2 virüsünün, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızması sonucunda insanlar arasında yayılma olasılığının son derece düşük olduğunu savunan Xu, "Ancak eğer birileri, bu ihtimalin var olma hakkına sahip olmaya devam ettiğinde ısrar ediyorsa bu durumda, Fort Detrick ve (Kuzey Carolina Üniversitesi’nin) Chapel Hill'deki gibi laboratuvarlar şeffaf soruşturmaya tabi tutulmalı" dedi.

Maryland eyaletinde bulunan Fort Detrick’in, başlıca ortağı ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nün (USAMRIID) olan bir biyolojik araştırma merkezi durumunda olduğunu yazan Global Times, söz konusu enstitünün, Kuzey Carolina Üniversitesi’nden epidemiyoloji uzmanı Ralph Baric liderliğindeki ekiple çalıştığını ve yayınladıkları araştırma sonuçlarının, bu kurumların henüz 2003’te, şiddetli solunum sendromuna neden olan koronavirüsleri sentezlemek ve değiştirmek için gerekli ileri teknolojilere sahip olduğunu gösterdiğini savundu.

ABD daha fazla yatırım yaptı

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Silahlanma Kontrolü Genel Direktörü Fu Cong, ABD’nin koronavirüs araştırmalarına diğer tüm ülkelerden daha fazla yatırım yaptığına dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Baric ekibinin bu alanda dünya lideri olduğu, bu nedenle laboratuvarına yönelik yapılacak incelemenin, Sars-CoV-2 virüsünün ortaya çıkma nedeninin bu ekibin faaliyeti olup olmadığını anlamaya izin vereceği ifade edildi.

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