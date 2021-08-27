FETÖ/PDY üyesi firari şahıs Trabzon’da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan şahıs, Trabzon’da düzenlen operasyonla yakalandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan, 2017 yılından beri aranan V.A. isimli şahıs, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla, Yomra İlçesinde saklandığı ikamette yakalandı.
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