6 Eylül alarmı fiyatlar cep yakıyor! Bir okul çantası kaç liraya doluyor?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 Eylül'e kısa bir süre kalmışken okul alışverişi telaşı velileri sardı. En ucuz okul çantası, kırtasiye malzemeleri bulma telaşıyla kırtasiyeleri, ucuzluk marketlerini ve alışveriş sitelerini arşınlayan veliler fiyatlardan dertli. 300 liradan başlayan fiyatlar iyi kaliteli malzemeler ile 2 bin lirayı da bulabiliyor.

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Okullar 6 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim yılına ‘yüz yüze’ başlayacak. Mart 2020’den bu yana eğitim çoğunlukla uzaktan yapıldığından şimdi velileri ve öğrencileri yeniden okul alışverişi telaşı sardı. Alışverişte ilk sırayı forma alıyor. Öğrenciler sıralarına büyümüş olarak dönmeye hazırlanırken, evdeki formalar giyilemeden küçüldü. Peki bir okul çantası kaça doluyor?

Veliler çocuklarının okulda kullanacağı forma, çanta, kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçları tamamlamak için bugünlerde market ve kırtasiyecilerle forma satan mağazaların yolunu tutuyor. Yaklaşık 2 senedir uzaktan eğitim gören ve bu süreçte büyüyen çocuklar için ihtiyaç listesinin ilk sırasında okul forması yer alıyor.

Hürriyet'ten Seda Nur Başpınar'ın haberine göre önceki senelerde forma iki sene üst üste giyilebiliyordu. Ancak iki sene önce alınan formalar fazla giyilmediği için yeni kalsa bile geçen zamanda çocuklar büyüdüğünden artık kullanılamaz hale geldi. Özellikle 1’inci sınıfın ilk dönemi okula gidip, 6 Eylül’de 3’üncü sınıfa başlayacak olan öğrencilerin formaları kullanılamadan küçüldü.

Geçtiğimiz eğitim dönemine oranla formaların fiyatları arttı. İstanbul’un Fatih semtindeki mağazalarda fiyat artışı yüzde 30’u bulurken, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Kâğıthane gibi semtlerde bu oran yüzde 10-15 arasında değişiyor. Mağaza sahipleri ve üreticiler fiyatlardaki artışı dolar ve Euro kuruna bağlı olarak kumaş fiyatlarının da artmasına bağlıyor.

Veliler mesai harcıyor

Zincir marketlerde satılan kırtasiye malzemeleri ile kırtasiyecilerdeki malzemelerin fiyatlarını karşılaştırarak en ucuz şekilde okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler bunun için yoğun bir mesai harcıyor. Veliler defter, kalem gibi ihtiyaçlarını marketlerden alırken boya kalemlerinde tercihleri belirli markaların daha kolay bulunduğu kırtasiyeler oluyor.

Kırtasiyeciler dertli

Kırtasiyeciler ise tüm okul malzemelerini satan zincir marketlerden yakınıyor. Kırtasiyeciler, zincir marketteki kırtasiye ürünlerinin satışı nedeniyle kendi işlerinin oldukça düştüğünü ve kiralarını dahi ödeyemeyecek duruma geldiklerini anlatıyor. Kırtasiyeciler marketlerde bu ürünlerin satılmasının yasaklanmasını isterken böyle giderse teker teker kapılarına kilit vurulacağını söylüyor.

Okul çantasını doldurmanın maliyeti hem sınıfa hem de ürün kalitesine ve nereden alındığına bağlı olarak 310-2 bin lira arasında değişiyor. Bu tutara forma, ayakkabı, eşofman gibi ürünler de dahil. Özellikle spor ayakkabı, en pahalı ürün olarak öne çıkıyor. İstanbul’un çeşitli yerlerindeki kırtasiyeleri, zincir marketleri ve e-ticaret sitelerindeki ortalama fiyatlar:

- Okul forması: 70-120

- Spor ayakkabı: 60-1000

- Sırt çantası: 30-200

- Beslenme çantası: 30-110

- Kalem kutusu: 4-70

- Defter: 5-35

- Resim defteri: 7-30

- Müzik defteri: 5-35

- Kuru boya kalemi (12 renk): 20-40

- Pastel boya (12 renk): 15-50

- Sulu boya (12 renk): 15-50

- Guaj boya (10 renk): 15-45

- Resim Fırçası: 3-15

- Kurşun kalem: 1.5-3

- Silgi: 1.5-6

- Kalemtraş: 2-8

- Oyun hamuru (6 renk): 15-55

- Su matarası: 14-50

- Cetvel: 8-45

- Makas: 5-30

- Yapıştırıcı: 10-25

- Karton, el işi kâğıdı: 5-25

- Ataş: 5-10

- Toplam: 316-2.057