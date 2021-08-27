Kazakistan'da askeri mühimmat deposu patladı! En az iki kişi öldü
KAZAKİSTAN'ın Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov kentinde askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 32 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldüAbone ol
Kazakistan Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada patlamanın, yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği duyurulduç
Patlama askeri birliğin mühimmat deposunda yaşandı.
Patlamada 32 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Taraz Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlama "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarında meydana geldi.
Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." denildi.
Kentte tahliyeler başladı
Bölgede otoyollar kapatılırken, depo yakınındaki evlerde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev’in başkanlığındaki özel komisyon bölgede incelemelerde bulunuyor.