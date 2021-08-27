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Türk askeri Afganistan'dan nasıl çekildi? Taliban Ankara'dan bakın ne istemiş! Türkiye oraya gidecek ve...

Türk askeri Afganistan'dan nasıl çekildi? Taliban Ankara'dan bakın ne istemiş! Türkiye oraya gidecek ve...

Türk askeri de dahil ülkelerinde hiçbir yabancı asker istemediğini açıklayan Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın Ankara için yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türk askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmesinin perde arkasını yazdı. Fırat, Taliban'ın Ankara'ya başından beri "Türk askerinin varlığı ile ilgili soru işaretlerini" ilettiğini belirterek, "Ancak Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi" dedi. Fırat, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

Fırat, şunları kaydetti: 

"Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT ile görüşmeler yürüttü. Pakistan ve Katar’ın yanı sıra Taliban ile de bazı seviyelerde doğrudan görüşmeler yapıldı. Taliban başından beri Ankara’ya “Türk askerinin varlığı ile ilgili soru işaretlerini” iletti. Türk askerinin kalmasına sıcak bakmadıklarını söylediler. Gerekçe olarak da Türk askerine müsaade etmeleri durumunda yarın öbür gün Rusya, Pakistan, Çin gibi ülkelerin de asker konuşlandırmaya kalkabileceğini ifade ettiler. Ancak Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi.

Karşılıklı şartlar masada

Edindiğim bilgilere göre, Türkiye ile Taliban arasında havaalanının işletilmesi yönünde görüşmeler sürüyor. Ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları üzerinde duruluyor. Özel bir şirketin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak buradaki sorun havaalanının güvenliği. Taliban güvenliği sağlayacağını söyledi. Ankara ise tek başına silahlı Taliban mensuplarıyla havaalanı güvenliğinin sağlanamayacağını anlatıyor. Havaalanlarında özel bir sistem kurulması, hatta özel bir güvenlik şirketinin görevlendirilmesi gerektiği de konuşuluyor. Karşılıklı şartlar şimdilik masada. Türkiye’nin talepleri kabul edilirse, iki taraf uzlaşırsa Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi gündeme gelebilir. Bu konudaki görüşmeler kadar Taliban yönetimiyle Afganistan’daki güvenlik meselesinin de Türkiye açısından önemli olduğunu söyleyelim."

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