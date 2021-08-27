Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alacak. İşte temsilcilerimiz muhtemel rakipleri...Abone ol
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda rakiplerini eleyerek grup aşamasına kaldı. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler bu kuraya 3. torbadan, sarı-kırmızılı takım ise 4. torbadan katılacak.
Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerini saf dışı bırakarak grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Tüm play-off maçlarının sona ermesinin ardından torbalarda yer alacak takımlar da netleşti.
Fenerbahçe 3. torbada
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak. Sarı-lacivertlilerin PSV, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad ve Spartak Moskova'yla eşleşme şansı bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların ise Sparta Prag, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien ve Stum Graz'la eşleşme şansı bulunmuyor.
Avrupa Ligi'nde torbalar şöyle:
1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Monaco, Olimpiakos, Legia Varşova
2. Torba: Braga, Eintracht Frankfurt, Leicester City, Lokomotiv Moskova, Genk, Celtic, Kızıl Yıldız, Rangers
3. Torba: Fenerbahçe, PSV, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad, Spartak Moskova
4. Torba: Galatasaray, Sparta Prag, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien, Antwerp, Stum Graz