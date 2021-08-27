Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı olduğunu iddia ederek, "Hala da aynı noktadayım. Ama İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı savaşı' başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu yineledi.

"O yüzden İmamoğlu bitti demeden bu iş bitmez, İmamoğlu kolay pes edecek biri değil diye yazdım. Hala da aynı noktadayım. Ama İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim" diyen Selvi, son 25 yılda CHP'nin tek başarısının olduğunu, onun da İstanbul'daki seçimlerin olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun iki ayaklı strateji izlediğini savunan Selvi, birinin cumhurbaşkanı adaylığı diğerinin de CHP genel başkanlığı olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun önünü kesmek istediğini iddia eden Selvi, İmamoğlu'nun karşı hamlelerini paylaştı:

Kolay pes etmeyecek

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu hamlelerinin kendisinin önünü kesmeye yönelik manevralar olduğunu görecek tecrübeye sahip. O da bir yandan ittifaklarını genişletiyor, diğer taraftan da kamuoyu desteğini korumaya çalışıyor.

G günü geldiğinde

Bu aşamada Kılıçdaroğlu ile açıktan mücadeleye girmemeye özen gösteren İmamoğlu, kozlarını cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 'G Günü'ne saklıyor. İmamoğlu, Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarması durumunda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın karşısında etkili olamayacağını, kendisinin daha şanslı olduğunu düşünüyor.

Kürt ve Alevi desteği

Onun için HDP ve İYİ Parti ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. İmamoğlu’nun belediye başkanlığı seçildiği İstanbul seçimlerinde HDP aday çıkarmayarak İmamoğlu’nu desteklemişti. İmamoğlu, seçildikten sonra ilk ziyaretini kayyum atanması sırasında Diyarbakır ve Batman’a yapmış, HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan ile fidan dikme törenine katılmıştı.

İmamoğlu bir süredir de CHP içinde etkin olan Alevi desteğini sağlamak için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerine ev sahipliği yapıyor. İmamoğlu bugün de İstanbul’da üç gün devam edecek olan Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

2023 seçimlerine giderken dikkatli izlenmesi gereken isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu olacak. Bakalım bilek güreşini Kılıçdaroğlu mu yoksa İmamoğlu mu kazanacak?