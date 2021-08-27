Başkan Yılmaz'dan ilginç lüks makam aracı savunması: Şahin alacak değiliz ya..

ELAZIĞ'a bağlı Yurtbaşı Belde Başkanı Yasin Yılmaz’ın 600 bin TL değerinde makam aracı aldığı ortaya çıktı. 2016 model AUDI marka makam aracı alan Yılmaz gerekçesini, "Şahin alacak halimiz yok ya" sözleriyle açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı geçen haziran ayında kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlamış, genelgede kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayılarının, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacağı belirtilmişti.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında genelge yayımlanmasına rağmen, Elazığ'ın Yurtbaşı Belde Başkanı 2010 model AUDI marka makam aracının değiştirip yerine 600 bin TL değerinde yine 2016 model AUDI siyah marka makam aracı aldı.

Ak Partili belde başkanına muhalefetten tepki gecikmedi. DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Yurtbaşı Belde Başkanı Yasin Yılmaz'ı “Bir belde belediyesinin dahi, yaklaşık değeri 600 bin civarında olan, AUDI marka lüks makam aracı temin etmiş olması, israf kültürünün en açık örneğidir” sözleriyle eleştirdi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan Belde Başkanı Yılmaz, makam aracı alım kararının geçen sene meclisin onayından geçtiğini söyledi.

'Ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI marka araç da alabilirdim'

Yasin Yılmaz kendisini şu sözlerle savundu:

"Eski aracımızı ihaleyle 200 bin TL'ye sattık. 400 bin küsur daha üzerine koyarak 2016 model AUDI marka aracı aldık. Eski aracımız 600 bindeydi, 20-30 bin TL masrafı çıkıyordu. Yoksa ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI marka araç da alabilirdim. Paramız var belediyemizin 33 milyon geliri var, şu an kasamızda 10 milyon paramız var.

'Şahin alacak halimiz yok'