2 milyon memura kötü haber! İkramiye alamayacaklar işte nedeni...

“AK Parti’nin ve Memur-Sen’in tüccar kurnazlığı, yüzde 1 ayrımcılığıyla ortaya çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için ‘merdiven altı sendikalar’ ifadelerini kullanmasını kınıyoruz. Ayrıca Bakanı Bilgin, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını da ‘iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını’ koyduklarını açıklamıştır. Bakan Bilgin’e Anayasa’yı ve uluslararası yasaları hatırlatıyoruz. Kişisel düşünlerini bir kenara bırakmasını tavsiye ediyoruz. Sözleşme bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla sendikal ayrımcılık resmiyet kazanmıştır.