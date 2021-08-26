2 milyon memura kötü haber! İkramiye alamayacaklar işte nedeni...
Sendikalı memur sayısının yüzde 1’inden az üyesi bulunan sendikaların üyelerinin, 400 liralık sözleşme ikramiyesinden yaralanamayacağı belirtildi. 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde yer alan maddeye iki isimden sert tepki geldi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Memur-Sen’in imza attığı 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’yle üye sayısı yüzde 1’i geçemeyen sendikaların üyelerinin 400 liralık sözleşme ikramiyesinin dışında bırakılmasına tepki gösterdi. Balık, “Bu ikramiyeden yararlanamayacak memur sayısı 2 milyona yaklaşmaktadır” dedi.
Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, sendikalı memur sayısının yüzde 1’inden az üyesi bulunan sendikaların üyelerinin, 400 liralık sözleşme ikramiyesinden yaralanamayacağı belirtildi.
Söz konusu düzenlemeye tepki gösteren Mehmet Balık, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in üye sayısı az sendikalar için "merdiven altı" sendika sözünü kınadığını belirterek şöyle konuştu:
“AK Parti’nin ve Memur-Sen’in tüccar kurnazlığı, yüzde 1 ayrımcılığıyla ortaya çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için ‘merdiven altı sendikalar’ ifadelerini kullanmasını kınıyoruz. Ayrıca Bakanı Bilgin, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını da ‘iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını’ koyduklarını açıklamıştır. Bakan Bilgin’e Anayasa’yı ve uluslararası yasaları hatırlatıyoruz. Kişisel düşünlerini bir kenara bırakmasını tavsiye ediyoruz. Sözleşme bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla sendikal ayrımcılık resmiyet kazanmıştır.