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İslam İşbirliği Teşkilatı Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki saldırı şiddetle kınandı.

Teşkilat sebebi ne olursa olsun terörün her şekline karşı olduklarını yineledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, terörle mücadele için çabaların ve uluslararası iş birliğinin iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

En az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

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