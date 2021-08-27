Fransa Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye çevirdi!

Türkiye'yi turuncu listede tutan Fransa yeniden kırmızı listeye alma kararını yayınladı.

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Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor" denildi.