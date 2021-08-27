Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil açıklaması! Taliban teklifini doğruladı 3,5 saat görüşüldü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarında Kabil saldırısı ve bölgedeki gelişmelere değindi. Kabil'den gelen teklifi doğrulayan Cumhurbaşkanı 3,5 saat süren görüşmedeki detayları anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bugün basında yer alan ve Taliban'dan Türkiye'ye Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için teklif geldiğini ancak asker bulundurulmama şartıyla ilgili haberler de Erdoğan'a soruldu. Erdoğan Taliban'ın teklifine cevap verilmediğini söyledi.

Taliban ile yapılan görüşmelerin eleştirilmesine cevap veren Erdoğan "Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur." diyerek 3,5 saat görüşme yapıldığını açıkladı.

Konuşmasından satır başları...

Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız.

Kabil saldırısı

Kabil'de gerçekleşen katliamı milletçe kınıyoruz. Bunların içinde Taliban'dan da ölenler söz konusu. DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına geçmiş olsun diyoruz.

Afganistan'dan tahliyeler

Afganistan’da önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek.Tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda başarıyla gerçekleştirdik. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

Taliban ile görüşmeler

Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Görüşmelerimiz Taliban ile ilgili olarak Büyükelçilik'te yapıldı. 3,5 saat görüşüldü. Onların beklentileri nedir bizim beklentilerimiz nedir. Tüm bunları görüşerek yapacaksınız. Diplomasi nedir arkadaş? Diplomosi budur. Siyasiler yürütür, diplomatlar yürütür.

Göç önlemleri

Şu anda İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısı 300 bin. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz

Taliban teklifi

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Oradaki patlamaları görüyorsunuz adımız yer alırsa ne olacak?

BBC haberi

Siz bu muhalefetin bu yalanlara geri dönüş yaparak özür dilediğini hiç gördünüz mü? BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik. Bulmuşlar bir kadın sürekli yalan söylüyor televizyonda.

Bu ülkenin ana muhalefetisin bu iktidar, bu devlet sel felaketinden tut yangın felaketine dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş operasyonlar icra etti. Bir lehte açıklama duydunuz mu? AFAD'ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Eğer şu anda AFAD'a destek olacak olanlar göğüslerini gere gere destek verebilirler.

Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde evlerine dönecekler.

Erdoğan Bosna Hersek'e gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle resmi bir ziyarette bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 10.45'te Saraybosna'ya hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e gitti.

Ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in davetine icabetle yarın Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak.