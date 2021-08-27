BIST 1.450
DOLAR 8,39
EURO 9,86
ALTIN 483,96
HABER /  DÜNYA
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi

Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Küba da kripto para birimlerini tanıyıp gerekli düzenlemeleri yapma karar aldı.

Abone ol

Küba hükümeti, ülkede yapılan ödemelerde kripto para birimlerini tanıyacağını, konuya ilişkin gerekli düzenlemeleri getireceğini açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Küba Merkez Bankası'nın bu tür para birimleri için gereken kuralları ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğini belirleyeceği ifade edildi.

Merkez Bankası'nın "sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle" kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.

Ayrıca operasyonların yasa dışı faaliyetler içeremeyeceğini de vurgulandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ambargo nedeniyle doların kullanılması zorlaştıkça, bu tür para birimlerinin popülaritesi, ülkede teknolojiyle ilgilenenler arasında attığı belirtiliyor.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkanı Nayib Bukele, yurt dışındaki vatandaşlarından gelen havalerleri teşvik etmek amacıyla en büyük kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal olacağını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaza yapan sürücü: Biraz heyecan yaşayalım dedik küt duvara çarptık
Kaza yapan sürücü: Biraz heyecan yaşayalım dedik küt duvara çarptık
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Öğretmenlerin kaçı aşı oldu? Toplumun geneline göre fark büyük!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Öğretmenlerin kaçı aşı oldu? Toplumun geneline göre fark büyük!
Bursa'da mide bulandıran iddia! 6 yaşındaki çocuk babası tarafından istismar ediliyor
Bursa'da mide bulandıran iddia! 6 yaşındaki çocuk babası tarafından istismar ediliyor
Eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öğrendi sonrası korkunç
Eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öğrendi sonrası korkunç
Osmaniye'de yaşandı! Doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında karar
Osmaniye'de yaşandı! Doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil açıklaması! Taliban teklifini doğruladı 3,5 saat görüşüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil açıklaması! Taliban teklifini doğruladı 3,5 saat görüşüldü!
Başkan Yılmaz'dan ilginç lüks makam aracı savunması: Şahin alacak değiliz ya..
Başkan Yılmaz'dan ilginç lüks makam aracı savunması: Şahin alacak değiliz ya..
Trabzon'da gidişat vahim! koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
Trabzon'da gidişat vahim! koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
AK Parti'den Kabil saldırısı açıklaması
AK Parti'den Kabil saldırısı açıklaması