BIST 1.450
DOLAR 8,38
EURO 9,85
ALTIN 484,16
HABER /  DÜNYA
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

İngiltere'den flaş Afganistan kararı

İngiltere'den flaş Afganistan kararı

Dün 90 kişinin öldüğü yüzden azla kişinin yaralandığı IŞİD'in terör saldırısının ardından Kabil'de binlerce kişinin tahliye için bekleyişi sürerken İngiltere'den flaş bir açıklama geldi.

Abone ol

Afganistan'ın başkenti Kabildeki havalimanındaki tahliyeler için zaman daralıyor. Taliban'ın 31 Ağustos son tarihtir ve bu tarih uzatılmayacak' açıklaması sonrası bölgede adete zamana karşı yarış sürüyor. Yoğun bir tahliye faaliyeti yürüten İngiltere'den konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Afganistan'dan tahliyelerini 'birkaç saat içinde' tamamlamayı planladıklarını söyledi. Ağustos ortasından bu yana yaklaşık 14.000 İngiliz vatandaşı ve Afgan'ın kurtarıldığını söyleyen Wallace, terör saldırısının bu kararı almalarında etkili olmadığını savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci öldürdü
Konya'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci öldürdü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Çocukları tehdit ediyor! Uzmanı uyardı oyun parkı ve havuzlara dikkat!
Çocukları tehdit ediyor! Uzmanı uyardı oyun parkı ve havuzlara dikkat!
Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi
Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi
Kaza yapan sürücü: Biraz heyecan yaşayalım dedik küt duvara çarptık
Kaza yapan sürücü: Biraz heyecan yaşayalım dedik küt duvara çarptık
Sakarya'da cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Sakarya'da cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Bursa'da mide bulandıran iddia! 6 yaşındaki çocuk babası tarafından istismar ediliyor
Bursa'da mide bulandıran iddia! 6 yaşındaki çocuk babası tarafından istismar ediliyor
Eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öğrendi sonrası korkunç
Eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öğrendi sonrası korkunç
Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi
Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi
Osmaniye'de yaşandı! Doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında karar
Osmaniye'de yaşandı! Doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında karar