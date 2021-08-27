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Can Ataklı'yı trolleyen 'Saray Kaynakları' kim? Kafa mı buluyorlar!

Can Ataklı'yı trolleyen 'Saray Kaynakları' kim? Kafa mı buluyorlar!

Can Ataklı yine ortalığa kulis (!) bilgileri saçtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül'ün gizlice görüştüğünü, Erdoğan'ın Gül'e Cumhurbaşkanlığı teklif ettiğini, Gül'ün Cumhurbaşkanı, Erdoğan 'ın da Başbakan olacağını iddia eden Can Ataklı, bu absürt senaryoyu da "Saray Kaynakları"na dayandırdı. Ankara şimdi Can Ataklı'yı kekleyen "Saray Kaynakları"nın kim olduğunu merak ediyor.

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Her duyduğunu gerçekmiş gibi köşesinde yazan ve her seferinde de yazdıklarıyla ve söyledikleriyle ortada kalan Can Ataklı'dan yeni bir "Saray Kaynakları"na dayandırdığı bir kulis iddiası geldi. Ataklı, Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gizlice görüştüğünü öne sürdü.

'Saray kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre...'

"Saray kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, Erdoğan çok kısa bir süre önce Abdullah Gül’le gizli bir görüşme yaptı." iddiasında bulunan Can Ataklı, Erdoğan'ın bu görüşmede Gül’e “AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı sen ol, anayasada küçük bir değişiklik yapalım, başbakanlık sistemini getirelim, ben de seçime partimin başında gireyim” dediğini öne sürdü.

Can Ataklı bu senaryosunu, Gül’ün gelişiyle birlikte AK Parti’den kopan Babacan ve Davutoğlu'nun da geri dönecekleri hesabı üzerine kurdu. Tabi o kurmadı Erdoğan'ın böyle hesap yaptığını iddia etti. 

'Gül kabul ederse Eylül'de büyük sarsıntılar olacak...'

Can Ataklı yazısında şu iddiada da bulundu: "Abdullah Gül’ün kabul etmesi halinde Erdoğan’ın çok kısa süre içinde erken seçim kararı alabileceği de belirtiliyor. Eylül ayı ile birlikte siyasette çok büyük sarsıntılar olacak, şimdiden söyleyeyim."

Kim bu Can Ataklı'nın Saray Kaynakları? Kafa mı buluyorlar!

Can Ataklı'nın 'Saray Kaynakları' yazılarının tamamı boş çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğini bilenlerin Gül'e böyle bir teklif yapmayacağını da bilecek kadar kapasiteleri olduğu belirtilirken, Can Ataklı'nın 'Saray Kaynakları' yazıları için iki senaryo konuşuluyor...

Birinci senaryoya göre, Can Ataklı'nın Saray kaynakları dediği şey kendi uydurmaları. Dün Ahmet Takan'ın 'Erdoğan ile Abdullah Gül görüştü' iddiasını alıp kendisi de bir şeyler ekleyerek böyle bir yazı kaleme aldı...

İkinci senaryoya göre ise Beştepe'de birileri Can Ataklı'yı işetiyor. Siyaset gündemini trollemek için Can Ataklı'yı kullanıyor. Can Ataklı da bunlara balıklama atlayıp 'kaynakları geniş büyük araştırmacı gazeteci' egosunu tatmin ediyor.

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