İYİ Parti'de yeni kriz! Bilecik İl Başkanı görevden düşürüldü yönetimi bombaladı

İYİ Parti'de kriz yaşanıyor. İYİ Parti'nin Bilecik İl Başkanı Halil Şahin görevden düşürüldü. Partideki yönetim kurulu üyelerinden 10 kişinin istifa etmesi sonucunda İl Başkanlığından düşürülen Halil Şahin, parti içerisinde, 'üst akıl' olarak nitelendirdiği bazı kişilerin kendisi aleyhinde çalışma yaptığını iddia ederek bu kişileri de ihanetle suçladı.

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Konu ile ilgili basın açıklamasında bulunan İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı görevinden düşürülen Şahin, "İYİ Parti’nin büyümesinden ziyade ufak olsun bizim olsun zihniyetiyle nifak tohumlarını ekmekten vazgeçmediler. Görevden aldırmak dâhil birçok girişimde bulunanlar torbadan değil de sandıktan hür delege iradesiyle seçim kazanıldığı için başarılı olamadılar." dedi.

"Bu nifak güruhu dışarıdan etkili olamayınca yönetim içerisindeki en zayıf halkanın, il yönetim kurulunun istifalarla düşürülmesi dahilinde Genel Merkez Teşkilat Bölge Başkanlarından Genel Merkezinde, merkez ilçeyi görevden alacaktır vaadi ve teminatıyla yönetim kurulundan istifaları toplayan en zayıf halkanın bir fiil kendi ağzından söylemleriyle bilinmektedir." açıklamasında bulunan Şahin, şunları söyledi;

'Hamaset üretmeyi tercih ettiler'

"Gel gör ki üst akıl olarak kendilerini tarif eden her platformda ön plana çıkan şahıslara sorsan hiçbir şeye karışmadıklarını ve hiçbir şey söylemediklerini ifade edeceklerdir. Lakin onların müdahil olmadığı ve istemedikleri konunun bu noktalara gelmeyeceği aşikârdır. Delegemizin kongrede verdiği gerekli cevabı doğru yorumlayamamış kendi istedikleri doğrultuda algılayarak sorunu seçilmiş il yönetiminde olduğu kanaatine varanlar, beceremedik ama kol kırılır yen içinde kalır demek yerine hamaset üretmeyi tercih ettiler. Hoş bu yapılan ilk değil asla da son olmayacaktır. “Sadaka Saraydan Çıkmasın” siyaseti yapanların mücadelesi bir yıl gecikmelide olsa kendi içimizden gelen ihanetle aleyhimize vukuu bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Şahin, açıklamasında parti üyelerine teşekkür ederken şunları kaydetti:

"İl yönetim kurulunun çoğunluğunun istifasının toplanması sonucunda il başkanlık görevim ve istifa etmeyen dava arkadaşlarımın içinde bulunduğu İl Yönetim Kurulu düşmüştür. Hamdolsun ki sağlık problemlerimiz var diyerek ne istifa ettik ne de istifa etmeye zorlandık alnımız ak başımız dik kurtuluş mücadelesi ruhu ile geldik onurumuzla da gidiyoruz. Bir yıllık görev sürecimiz boyunca bizlere inanan ve desteklerini bir nebze olsun eksik etmeyen kıymetli ilçe başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederim."

Bilecik'te yerel olarak yayın yapan Yarın gazetesinde yer alan habere göre istifaların arkasında eski Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve eski İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses’in olduğu iddia yer aldı.

Yeni başkan için çalışmalar başladı

Haberde önceki akşam Halil Aydoğdu ve Ahmet Gürses’in de aralarında bulunduğu ilçe başkanları birlikte toplantı yapıldığı ve yeni il başkanı belirleme çalışmalarının başladığı belirtildi