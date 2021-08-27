BIST 1.450
DOLAR 8,38
EURO 9,85
ALTIN 484,16
HABER /  DÜNYA
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Skandal teklif: Ölen her Amerikalı için bir Afgan şehrini yok edelim!

Skandal teklif: Ölen her Amerikalı için bir Afgan şehrini yok edelim!

ABD'li sunucu Kabil'de yaşanan patlamalarda ölen askerler için skandal bir teklif yaptı: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

Abone ol

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen arka arkaya patlamalar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybetti. ABD'li haber sunucusu Todd Starnes ise, "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli" ifadelerini kullandı.
Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle başlayan tahliye operasyonları sürerken, başkent Kabil'de arka arkaya 6 patlama gerçekleşti.

Son duruma göre 13 Amerikan askeri dahil olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi ise yaralandı.

FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan haber sunucusu Todd Starnesda, ilk patlamaların ardından Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla tepki çekti.

Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli" ifadelerini kullandı. Starnes, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

'Kötülüğüe karşı acımasız olunmalı'

Gelen tepkiler üzerine ikinci bir paylaşım yapan Starnes, "Eğer Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz, cinayetler devam edecek. Kötülükle acımasız bir şekilde mücadele edilmeli" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Yazar Cem Küçük Ekrem İmamoğlu'nun projesine hak verdi göreceksiniz halk memnun kalacak
Yazar Cem Küçük Ekrem İmamoğlu'nun projesine hak verdi göreceksiniz halk memnun kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bozkurt, Abana ve İnebolu için doğal gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bozkurt, Abana ve İnebolu için doğal gaz
İngiltere'den flaş Afganistan kararı
İngiltere'den flaş Afganistan kararı
Konya'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci öldürdü
Konya'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci öldürdü
Çocukları tehdit ediyor! Uzmanı uyardı oyun parkı ve havuzlara dikkat!
Çocukları tehdit ediyor! Uzmanı uyardı oyun parkı ve havuzlara dikkat!
Can Ataklı'yı trolleyen 'Saray Kaynakları' kim? Kafa mı buluyorlar!
Can Ataklı'yı trolleyen 'Saray Kaynakları' kim? Kafa mı buluyorlar!
Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi
Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi
Kaza yapan sürücü: Biraz heyecan yaşayalım dedik küt duvara çarptık
Kaza yapan sürücü: Biraz heyecan yaşayalım dedik küt duvara çarptık