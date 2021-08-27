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Yazar Cem Küçük Ekrem İmamoğlu'nun projesine hak verdi göreceksiniz halk memnun kalacak

Yazar Cem Küçük Ekrem İmamoğlu'nun projesine hak verdi göreceksiniz halk memnun kalacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taski projesine destek vermeye çağırarak, "Göreceksiniz halk çok memnun kalacaktır." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Taksiler ve ulaşımla ilgili şikayetlerin önüne geçme gerekçesiyle İBB'nin bu projesine AK Parti'nin olumsuz bakmasına sürpriz tepki, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi.

"AK Parti'nin yerinde olsam projeye destek veririm"

Cem Küçük, "İBB'nin yeni taksi projesi" başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin taksi sorunu konusunda haklı olduğunu belirterek, "AK Parti'nin yerinde olsam projeye destek veririm" düşüncesini dile getirdi.

Önce İBB'deki olumsuzlukları sıraladı

Küçük yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi son günlerde bazı olumsuzluklarla anılıyor. Çalışmayan otobüsler, arkadan itilen vasıtalar hep sosyal medyada gündem. Birçok kişi neredeyse bir yıldır çalışmayan araçlardan, otobüslerden şikâyetçi. İBB’nin Hamidiye suyunda da bazı sorunlar yaşanmıştı. Geçenlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkiindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlenmesi üzerine yapılan incelemede su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. İBB’yi bu konularda eleştirmek sonuna kadar haklı. Zaten Ekrem İmamoğlu’na oy verenler de bu tür şikâyetler dile getiriyorlar." görüşünü savundu. 

"İmamoğlu'nun haklı olduğu bir konu var"

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu ve ekibinin haklı olduğu bir konu var: İstanbul’daki taksi sorunu. Kaç zamandır yazıyoruz, İstanbul’da bazı taksiciler ciddi sorun. Yolcu seçen, kısa mesafe almayan, turist kandıran, pazarlık yapan taksiciler insanı canından bezdirdi.

İBB son zamanlarda bin adet yeni taksiyi İstanbul’da hizmete almak istiyor. Ancak bu proje dün Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla 8'inci kez reddedildi. Kesinlikle yanlış. İBB’nin bu projesine destek vermek lazım. Hatta bin değil 5 bin yeni taksiyi hizmete almak lazım.

Ben AK Parti’nin yerinde olsam taksi projesine destek veririm. Göreceksiniz halk çok memnun kalacaktır. Sadece polis kontrolleriyle bu iş çözülmez."

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