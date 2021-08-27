İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

Abone ol

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Soylu, Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de bir süre görüştü.

Bakan Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.