BIST 1.450
DOLAR 8,39
EURO 9,86
ALTIN 484,35
HABER /  DÜNYA
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek “Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” dedi.

Abone ol

Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, “Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Erdoğan el uzatmıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çocuklar timsahlarla dolu simsiyah suda yüzüyorlar ürküten fotoğraflar
Foto Galeri Çocuklar timsahlarla dolu simsiyah suda yüzüyorlar ürküten fotoğraflar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Skandal teklif: Ölen her Amerikalı için bir Afgan şehrini yok edelim!
Skandal teklif: Ölen her Amerikalı için bir Afgan şehrini yok edelim!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü
Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bozkurt, Abana ve İnebolu için doğal gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bozkurt, Abana ve İnebolu için doğal gaz
Cem Küçük'ten Ekrem İmamoğlu'na sürpriz destek: AK Parti’nin yerinde olsam...
Cem Küçük'ten Ekrem İmamoğlu'na sürpriz destek: AK Parti’nin yerinde olsam...
Konya'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci öldürdü
Konya'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci öldürdü
Çocukları tehdit ediyor! Uzmanı uyardı oyun parkı ve havuzlara dikkat!
Çocukları tehdit ediyor! Uzmanı uyardı oyun parkı ve havuzlara dikkat!
Can Ataklı'yı trolleyen 'Saray Kaynakları' kim? Kafa mı buluyorlar!
Can Ataklı'yı trolleyen 'Saray Kaynakları' kim? Kafa mı buluyorlar!
Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi
Küba kripto paralarla ilgili kararını verdi