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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 6 Eylül genelgesi! 5 başlık altında sıralandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 6 Eylül genelgesi! 5 başlık altında sıralandı

Okulların açılacağı 6 Eylül'e az bir süre kala önlemler hızla alınıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 vilayete trafik konusunda alınacak önlemler 5 başlıkta sıralandı.

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. 5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek denetimler ve bilgilendirme/ farkındalık çalışmaları anlatıldı.

Genelgede, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirler şu şekilde sıralandı:

Salgınla mücadelede alınacak tedbirler

Okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

Bu kapsamda;
Servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanların kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak.

-Servislerde oturma listesi oluşturulacak

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananlar aynı yerde oturması sağlanacak.

Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilecek. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılacak. Ayrıca servislerde Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e de titizlikle uyulacak.

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